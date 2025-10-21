پخش زنده
امروز: -
دبیرکل آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) از به روز بودن فعالیتها و برنامههای ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران (ایران نادو) ابراز رضایت کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، دهمین اجلاس کنوانسیون بین المللی مبارزه با دوپینگ در شرایطی در مقر یونسکو در پاریس برگزار شد که غلامرضا نوروزی دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (ایران نادو) به نمایندگی از کشورمان در این اجلاس حضور یافت.
نوروزی همزمان با این اجلاس با «ثاولیور نیگلی» دبیرکل وادا دیدار و گفتوگو کرد. در این دیدار پس از ارائه گزارش فعالیتها و برنامههای ایران نادو بویژه در زمینه رفع مشکلات فرآیند تطبیق (CCQ) عملکرد ایران نادو با استانداردها و قوانین وادا و به روز شدن همه فعالیتها، دبیرکل وادا از این فعالیتها ابراز رضایت کرد.
نوروزی همچنین با تعدادی از مسئولان نادوی کشورهای مخنلف از جمله "فرید گایبف" وزیر ورزش و جوانان جمهوری آذربایجان دیدار کرد و انتخاب او را به عنوان رئیس دهمین اجلاس مبارزه با دوپینگ یونسکو تبریک گفت.