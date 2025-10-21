پخش زنده
مدیرکل هواشناسی گیلان از نفوذ سامانه بارشی از عصر امروز به آسمان استان خبر داد و گفت: هوای گیلان تا اواخر وقت فردا بارانی است و دما ۳ تا ۵ درجه کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محمد دادرس گفت: با نفوذ سامانه بارشی از عصر امروز به آسمان گیلان، بارش باران در برخی مناطق به ویژه غرب استان آغاز میشود و تا اواخر وقت فردا چهارشنبه ادامه دارد.
وی از کاهش ۳ تا ۵ درجهای دمای هوای گیلان تا فردا شب خبر داد و افزود: وزش باد و احتمال بارش تگرگ از دیگر پدیدههای جوی در این مدت است.
مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه گرمترین منطقه استان در شبانه روز گذشته منجیل با ۲۷ درجه دما و خنکترین منطقه، دیلمان با ۷ درجه دما ثبت شد، گفت: دمای فعلی رشت، مرکز گیلان ۲۴ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۷۰ درصد است.
محمد دادرس با اشاره به مواج بودن دریای خزر و شرایط نامناسب آن برای فعالیتهای دریانوردی و صید امروز و فردا، افزود: ارتفاع امواج دریای خزر در این مدت گاهی به یک متر و نیم خواهد رسید.
وی گفت: با تضعیف این سامانه بارشی، هوای گیلان از پنجشنبه تا اوایل هفته آینده، در بیشتر ساعات پایدار پیش بینی شده است.