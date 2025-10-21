فرمانده انتظامی بوکان از تعطیلی دو واحد صنفی و یک باشگاه ورزشی متخلف به علت عدم رعایت ضوابط صنفی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده انتظامی بوکان گفت : در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و ساماندهی صنوف، طرح نظارت و کنترل اصناف توسط اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی، در این شهرستان اجرا گردید.

سرهنگ موسی بهاری افزود: در اجرای این طرح ۳ واحد صنفی (۲ باب مغازه و یک باشگاه ورزشی) به علت عدم رعایت ضوابط صنفی با هماهنگی قضایی مهر و موم شد.

رئیس پلیس بوکان با اعلام تداوم طرح در سطح شهرستان از شهروندان گفت: درصورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را سریعا به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع رسانی نمایند.

طبق بررسی‌های انجام شده، باشگاه ورزشی مذکور به علت مختلط بودن و دو واحد صنفی که در روبروی مدارس داخل شهر قرار داشتند به علت فروش دخانیات و اقلام ممنوعه (چاقو، پنجه بوکس و ...) به دانش آموزان این مدرسه‌ها تعطیل شده است.