به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهدنبال شکایات کارگران شهرداری ویس از وضعیت پرداخت حقوق و مزایای خود، دادستان شهرستان باوی به صورت سرزده در شهرداری ویس حاضر و با تشکیل جلسه با شهردار و مسئولین واحدهای شهرداری، به موضوع رسیدگی کرد.
در این بازدید جابر امامقلیپور بر رعایت حقوق کارکنان تاکید کرد و گفت: شهرداری باید نسبت به رفع این مسئله سریعا اقدام کند و اجازه ندهد این موضوع موجب کاهش خدمترسانی در شهرستان و سختی در تامین معیشت کارگران شود.
وی افزود: کلیه دستگاههای اداری و دولتی در شهرستان مورد بررسی و بازدید قرار میگیرند و چنانچه مواردی از عدم اجرای وظایف قانونی و خدمترسانی توسط هر دستگاه مشاهده شود، برخورد لازم و قانونی صورت خواهد گرفت.
به گفته دادستان شهرستان باوی، بهدنبال این بازدید، شهرداری اقدام به پرداخت حقوق کارکنان کرد که یک ماه از حقوق معوقه آنان پرداخت و برای پرداخت سایر معوقات نیز تا پنجم آبان ماه مهلت داده شد.