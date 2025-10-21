به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، معاون هنری، سینمایی و سمعی، بصری فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز از آغاز رسمی مرحله بازبینی آثار چهاردهمین دوره جشنواره تئاتر استانی البرز، خبر داد و گفت: در این مرحله، ۳۵ اثر نمایشی از نقاط مختلف استان البرز توسط هیأت بازبین بررسی خواهند شد. بازبینی‌ها در سه روز برگزار می‌شود و آثار منتخب به مرحله پایانی جشنواره راه خواهند یافت.

سید محمود سرباز با اشاره به اهمیت این مرحله اظهار داشت: بازبینی آثار، یکی از مراحل کلیدی جشنواره است که با معیار‌های تخصصی و نگاهی مبتنی بر ارتقای کیفیت اجرا‌ها انجام می‌شود. هدف ما حمایت از خلاقیت و ایجاد فرصت برابر برای تمام گروه‌های تئاتری استان است تا آثارشان در فضایی حرفه‌ای و منصفانه ارزیابی شود.

سرباز افزود: تعداد بالای آثار رسیده به دبیرخانه، نشان از رشد و پویایی تئاتر در استان البرز دارد. این مشارکت گسترده، ما را بر آن داشت تا با دقت و برنامه‌ریزی دقیق‌تری مرحله بازبینی را پیش ببریم تا شایسته‌ترین آثار به جشنواره نهایی راه پیدا کنند.

بازبینی آثار چهاردهمین جشنواره تئاتر استانی البرز از امروز (۲۹ مهرماه) آغاز شده و تا ۱ آبان‌ماه در سالن استاد فتحعلی‌بیگی و پلاتوی رودکی تئاتر شهر کرج و پلاتوی حیاتی‌مهر اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز ادامه دارد.