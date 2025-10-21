مدیرکل هواشناسی گیلان از مواج بودن دریای خزر امروز و فردا خبر داد و از صیادان خواست صید ماهی را به روز‌های بعد موکول کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محمد دادرس گفت: با توجه به نفوذ سامانه بارشی، بارش باران و وزش باد از عصر امروز در گیلان و تداوم فعالیت این سامانه تا فردا شب، دریای خزر مواج و برای فعالیت‌های دریانوردی و صید نامناسب است.

وی با بیان اینکه ارتفاع امواج دریای خزر در این مدت گاهی به یک متر و نیم خواهد رسید، از صیادان گیلان خواست از پهن کردن تور‌های صیادی در دریا امروز و فردا خودداری کنند.