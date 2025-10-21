فرمانده انتظامی استان فارس، از دستگیری باند سه نفره سارقان خشن که در پوشش تاکسی اقدام به سرقت از شهروندان می‌کردند، خبر داد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سردار عزیزاله ملکی، فرمانده انتظامی استان فارس، از دستگیری باند سه نفره سارقان خشن که در پوشش تاکسی اقدام به سرقت از شهروندان می‌کردند، خبر داد.

وی اظهار داشت: در روز‌های گذشته دو فقره سرقت به عنف در شیراز گزارش شد که سارقان با پوشش راننده تاکسی و سوار کردن خانم‌ها، در میانه مسیر با تهدید سلاح سرد و ضرب و جرح اقدام به سرقت طلاجات آنان می‌کردند.

سردار ملکی افزود: بلافاصله موضوع در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت و با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، در کمتر از سه ساعت اعضای این باند هنگام فرار در خروجی شیراز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی فارس ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه و خودرو‌های متهمان، دو دستگاه خودروی سرقتی، مقادیری طلاجات و اموال مسروقه کشف و ضبط شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد اعضای این باند از استان‌های همجوار وارد شیراز شده و دارای سوابق متعدد کیفری هستند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون شانزده نفر از مالباختگان به پلیس آگاهی مراجعه کرده‌اند، گفت: احتمال دارد این افراد در استان‌های دیگر نیز مرتکب جرائم مشابه شده باشند و موضوع برای شناسایی سایر شاکیان در دستور کار قرار دارد.

سردار ملکی در پایان از شهروندان خواست در صورت مواجهه با موارد مشابه یا شناسایی متهمان، به پلیس آگاهی استان فارس مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند.