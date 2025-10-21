پخش زنده
این کانون غیر دولتی امروز با حضور معاون قوه قضاییه با هدف کمک به ایجاد صلح و سازش بین مردم درکوتاهترین زمان در رشت آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما گیلان؛ معاون قوه قضاییه و رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در مراسم آغاز به کاراین کانون با اشاره به اینکه کانونهای داوران حرفهای بدون وابستگی به نهادهای قضایی و با نظارت شورای حل اختلاف فعالیت میکنند افزود: هم اکنون ۲۶ کانون داوران حرفهای در کشور تاسیس شده و در مابقی استانها هم به زودی به بهره برداری خواهد رسید.
حجت الاسلام و المسلمین صادقی همچنین در همایش نقش داوران در نظام قضایی که در دادگستری گیلان برگزار شد با اشاره به اهمیت داوری در پروندههای قضایی گفت: این کانون زمینه کار مردم برای مردم را فراهم میکند و روند رسیدگی به پروندههای قضایی را کاهش خواهد داد.
وی نقش میانجی گری و داوری را در ایجاد صلح و سازش ضروری دانست و افزود: توسعه یافتگی و ساماندهی این حوزه در دستور کار قوه قضاییه قراردارد و باور ما بر این است که اگر کار مردم را به خود مردم واگذار کنیم قطعا نتیجه دلخواه را در کوتاهترین زمان و با روشهای سادهتر و به دور از پیچیدگی رقم خواهد خورد.
معاون قوه قضاییه همچنین به داوران حرفهای توصیه کرد تا حد امکان از صدور رای پرهیز کنند و بنای فعالیت خود را بر ایجاد صلح و سازش قرار دهند.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی همچنین بر لزوم فرهنگ سازی بیشتر در این زمینه تاکید کرد و افزود: باید مردم از مزایای این کانونها آگاه شوند.
رییس کل دادگستری گیلان هم در این همایش از نقش مهم داوران حرفهای در آسانتر کردن رسیدگی به اختلافات طرفین دعوا گفت و افزود: روند رسیدگی به پروندههای قضایی در محاکم، روند پیچیده و طولانی است و باید با حمایت و تقویت کانون داوران حرفهای که آموزشهای لازم را هم دیدهاند این مسیر را آسانتر کنیم.
مجید الهیان همچنین از صدور ۴۸ پروانه داوری در گیلان خبرداد و افزود: از این تعداد ۳۲ نفر مرد و ۱۶ نفر زن هستند.
در این مراسم همچنین از آرم کانون داوران حرفهای گیلان رونمایی و احکام چند صلح یار به آنان اعطا شد.