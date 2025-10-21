این کانون غیر دولتی امروز با حضور معاون قوه قضاییه با هدف کمک به ایجاد صلح و سازش بین مردم درکوتاه‌ترین زمان در رشت آغاز به کار کرد.

مراسم آغاز به کار کانون داوران حرفه ای گیلان مراسم آغاز به کار کانون داوران حرفه ای گیلان مراسم آغاز به کار کانون داوران حرفه ای گیلان مراسم آغاز به کار کانون داوران حرفه ای گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما گیلان؛ معاون قوه قضاییه و رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در مراسم آغاز به کاراین کانون با اشاره به اینکه کانون‌های داوران حرفه‌ای بدون وابستگی به نهاد‌های قضایی و با نظارت شورای حل اختلاف فعالیت می‌کنند افزود: هم اکنون ۲۶ کانون داوران حرفه‌ای در کشور تاسیس شده و در مابقی استان‌ها هم به زودی به بهره برداری خواهد رسید.

حجت الاسلام و المسلمین صادقی همچنین در همایش نقش داوران در نظام قضایی که در دادگستری گیلان برگزار شد با اشاره به اهمیت داوری در پرونده‌های قضایی گفت: این کانون زمینه کار مردم برای مردم را فراهم می‌کند و روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی را کاهش خواهد داد.

وی نقش میانجی گری و داوری را در ایجاد صلح و سازش ضروری دانست و افزود: توسعه یافتگی و ساماندهی این حوزه در دستور کار قوه قضاییه قراردارد و باور ما بر این است که اگر کار مردم را به خود مردم واگذار کنیم قطعا نتیجه دلخواه را در کوتاه‌ترین زمان و با روش‌های ساده‌تر و به دور از پیچیدگی رقم خواهد خورد.

معاون قوه قضاییه همچنین به داوران حرفه‌ای توصیه کرد تا حد امکان از صدور رای پرهیز کنند و بنای فعالیت خود را بر ایجاد صلح و سازش قرار دهند.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی همچنین بر لزوم فرهنگ سازی بیشتر در این زمینه تاکید کرد و افزود: باید مردم از مزایای این کانون‌ها آگاه شوند.

رییس کل دادگستری گیلان هم در این همایش از نقش مهم داوران حرفه‌ای در آسان‌تر کردن رسیدگی به اختلافات طرفین دعوا گفت و افزود: روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی در محاکم، روند پیچیده و طولانی است و باید با حمایت و تقویت کانون داوران حرفه‌ای که آموزش‌های لازم را هم دیده‌اند این مسیر را آسان‌تر کنیم.

مجید الهیان همچنین از صدور ۴۸ پروانه داوری در گیلان خبرداد و افزود: از این تعداد ۳۲ نفر مرد و ۱۶ نفر زن هستند.

در این مراسم همچنین از آرم کانون داوران حرفه‌ای گیلان رونمایی و احکام چند صلح یار به آنان اعطا شد.