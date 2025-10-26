برگزاری نخستین جشنواره ملی تاک و افلاک در کامو و چوگان
نخستین جشنواره ملی تاک و افلاک، در کامو و چوگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ کشاورزی فعال، محصول انگور مرغوب و آسمان صاف و روشن با قرارگیری رصدخانهی ملی ایران؛ دلیل برگزاری این جشنواره بود.
مدیر اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به این مطلب گفت: معرفی بناهای تاریخی، گویش محلی و لباسهای سنتی این منطقه از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره دو روزه بود.
عبداله زاده با اشاره به برگزاری کاروان عروسی سنتی در جشنواره افزود: بازیهای بومی و محلی، موسیقی سنتی، نمایشگاه صنایع دستی و غذاهای سنتی و رصد آسمان از دیگر برنامههای بودند که در نخستین جشنواره تاک و افلاک برگزار شد.
