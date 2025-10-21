پخش زنده
امروز: -
چهارمین دوره نمایشگاه ملی پوشاک گوهر شاد با مشارکت ۳۲ نهاد دولتی و مردمی در ۵۰ غرفه، در نمایشگاههای بینالمللی پارک جنگلی ارومیه دایر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ چهارمین دوره نمایشگاه ملی پوشاک گوهر شاد با مشارکت فعال ۳۲ نهاد دولتی و مردمی در ۵۰ غرفه، در سالن شماره ۱ نمایشگاههای بینالمللی پارک جنگلی ارومیه دایر شده است .
سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجانغربی گفت: یکی از اهداف اصلی نمایشگاه گوهرشاد ارائه راهکاری برای ترویج فرهنگ پوشش ایرانی_اسلامی بوده و از طرفی باعث معرفی تولیدات عرضه شده در این حوزه میشود پس از نظر جنبه فرهنگی و اقتصادی مهم است.
رسول مقابلی، سرپرست معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجانغربی، در مراسم افتتاحیه چهارمین جشنواره ملی گوهرشاد ارومیه اظهار کرد: هدف از برگزاری هر نمایشگاه ارائه محصول به جامعه هدف و مخاطبان است و این کار باعث تقویت تولیدات مرتبط با عنوان نمایشگاهها میشود.
وی افزود: یکی از اهداف اصلی نمایشگاه گوهرشاد ارائه راهکاری برای ترویج فرهنگ پوشش ایرانی_اسلامی بوده و از طرفی باعث معرفی تولیدات عرضه شده در این حوزه میشود پس از نظر جنبه فرهنگی و اقتصادی مهم است.
سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجانغربی ادامه داد: این نمایشگاه از جنبه هنری، هنر و فرهنگ ایرانی_اسلامی را پیوند زده و به مخاطب ارائه میدهد این نمایشگاه همچنین باعث ایجاد انگیزه در بین طراحان شده تا میراث قدیمی با نقوش سنتی و هنر کهن ایرانی را مدرنسازی کرده و به نسل جوان معرفی کنند از جنبه اقتصادی نیز این نمایشگاه رابط بین تولیدکنندگان و مصرفکنندگان است که تاثیر مستقیمی در اشتغالزایی دارد.
وی گفت: حمایت از طراحان و کارآفرینان جوان نیز یکی دیگر از اهداف جشنواره است و همچنین این جشنواره از نظر دیپلماسی فرهنگی نیز تاثیرگذار بوده و میتواند در حوزه پوشاک چهره اصیل ایرانی را در سطح جهان معرفی و یک الگوی نوین از پوشاک ایرانی_اسلامی ارائه کند.
مقابلی گفت: این نمایشگاه یک تلنگر برای جامعه است تا طراحان و تولیدکنندگان با خلاقیت و نوآوری کارهای خود را در معرض نمایش بگذارند و از این طریق با جذب جامعه مخاطب، باعث ترویج پوشاک عفیفانه در سطح جامعه شوند تا جامعه ما یک جامعه اصیل و پیشرو و اثرگذار باشد.
وی تصریح کرد: حمایت از برگزاری جشنوارههایی مانند گوهرشاد ضمن حمایت از کارآفرینان از نظر توسعه اقتصادی و فزهنگی جامعه هم موثر است و اهداف همایش اینوا نیز با برگزاری جشنواره گوهرشاد محقق میشود.
رئیسکل دادگستری آذربایجان غربی هم در آیین گفت: دستگاه قضایی همواره از تولیدکنندگان و طراحان متعهد داخلی حمایت میکند و پیگیر مسائل و مشکلات آنان در مسیر توسعه تولید ملی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب است.
ناصر عتباتی، با تأکید بر اینکه طراحی، دوخت و عرضه پوشاک باید متناسب با جایگاه تاریخی، ملی، مذهبی و اجتماعی کشورمان باشد، افزود: انتظار میرود طراحان متعهد و هنرمندان خلاق کشور با حضور فعال در این عرصه، به ارتقای کیفیت و اصالت پوشاک ایرانی کمک کنند.
رئیسکل دادگستری استان اظهار کرد: عفاف و حجاب و احترام به جایگاه بانوان در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی، ریشهای تاریخی و تمدنی دارد و در متون و ادبیات ما نیز همواره مورد توجه بوده است. امروز وظیفه ماست که این ارزش فرهنگی را در جامعه نهادینه کنیم.
وی اظهار کرد: باید با برنامهریزی دقیق، انتقال مفاهیم فرهنگی عفاف و پوشش ایرانی ـ اسلامی به نسل جوان را تقویت کنیم تا این ارزشها به عنوان یک انتخاب آگاهانه، فرهنگی و زیبا در جامعه پذیرفته شود.
عتباتی همچنین با دعوت از طراحان برای ارتباط بیشتر با مجموعه قضایی افزود: تعامل میان فعالان حوزه طراحی و تولید با دستگاه قضایی میتواند به رفع موانع حقوقی و تسهیل فعالیتهای قانونی آنان کمک کند.
وی تأکید کرد: تلاش همه دستگاهها باید بر این باشد که شرایطی فراهم شود تا شهروندان بتوانند پوشاک و سایر نیازهای اولیه خود را با بهترین کیفیت، قیمت مناسب و متناسب با شأن جامعه اخلاقی و اسلامی ایران تأمین کنند.
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی در مراسم افتتاحیه، بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ارائه تسهیلات به دانشجویان و دانشآموزان تأکید کرد.
نیر الهامی با اشاره به اهداف برگزاری این دوره گفت: برگزاری این نمایشگاه در پاسخ به نیاز مردمی و با هدف حمایت از تولیدکنندگان انجام شده است.
وی همچنین اشاره کرد که از تولیدکنندگان داخلی و خارج استان خواسته شده است تا جدیدترین مدلهای خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دهند.
الهامی از اختصاص غرفهای به مرکز جذب سرمایهگذاری «اینوا» خبر داد و عنوان کرد: تفاهمنامهای میان این مرکز و دانشگاه مهارت استان منعقد خواهد شد. اداره کل امور بانوان نیز از طرف پرسنل، نیروی کار و زنان هنرمند، در معرفی ظرفیتها مشارکت خواهد داشت.
وی در خصوص حمایت از تولیدکنندگان پوشاک ایرانی اسلامی، گفت: تشکیل اتحادیه تخصصی پوشاک ایرانی اسلامی را یکی از ضروریات این صنعت است و این نمایشگاهها تنها «مُسکّن» هستند و مشکل اصلی، عدم وجود سکوی ثابت برای فعالیتهای مستمر است.
این نمایشگاه از ۲۸ مهر تا ۲ آبان در سالن شماره یک نمایشگاههای بینالمللی پارک جنگلی ارومیه دایر است.