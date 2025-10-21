در بسته شهروندخبرنگار به موضوعاتی نظیر انتقاد از عدم برنامه‌ریزی مدیران شهری برای اجرای عملیات عمرانی در آستانه برگزاری رویداد بزرگ فرهنگی و ایمن سازی جاده شازند اشاره کرده است.

انتقاد از عملیات عمرانی در پیاده‌راه امیرکبیر اراک در آستانه برگزاری رویداد بزرگ فرهنگی شهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در بسته این هفته، چند موضوع از نقاط مختلف استان مورد بررسی قرار گرفته است:

اجرای کار عمرانی در پیاده‌راه امیرکبیر اراک در آستانه برگزاری رویداد بزرگ فرهنگی شهر؛

ضرورت ایمن‌سازی جاده شازند (دوربرگردان مقابل پالایشگاه)؛

بی‌توجهی زباله‌گردها به محدوده پمپ‌بنزین و سوزاندن شبانه زباله‌ها در کوی علی‌بن‌ابیطالب(ع) اراک؛

روشنایی چراغ‌های پارک وحش اراک در طول روز با وجود ناترازی‌های موجود در بخش انرژی؛

