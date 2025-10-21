در بسته شهروندخبرنگار به موضوعاتی نظیر انتقاد از عدم برنامهریزی مدیران شهری برای اجرای عملیات عمرانی در آستانه برگزاری رویداد بزرگ فرهنگی و ایمن سازی جاده شازند اشاره کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در بسته این هفته، چند موضوع از نقاط مختلف استان مورد بررسی قرار گرفته است:
اجرای کار عمرانی در پیادهراه امیرکبیر اراک در آستانه برگزاری رویداد بزرگ فرهنگی شهر؛
ضرورت ایمنسازی جاده شازند (دوربرگردان مقابل پالایشگاه)؛
بیتوجهی زبالهگردها به محدوده پمپبنزین و سوزاندن شبانه زبالهها در کوی علیبنابیطالب(ع) اراک؛
روشنایی چراغهای پارک وحش اراک در طول روز با وجود ناترازیهای موجود در بخش انرژی؛
شما شهروندان گرامی، میتوانید با نگاه دقیق و دغدغهمند خود، گزارشگر مسائل روز جامعه باشید.
برای فیلم برداری گوشی خود را به حالت افقی بگیرید.
تصاویر و ویدئوهای خود را برای انتشار در بسته #شهروندخبرنگار به شناسه @markazi_admin و شماره تلفن ۰۹۱۸۸۶۱۶۶۲۸ در پیامرسان ایتا ارسال کنید.