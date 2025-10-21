پخش زنده
نشست هم اندیشی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با مدیر کل امور ایثارگران قوه قضائیه به منظور بررسی مسایل و مشکلات جامعه ایثارگری دادگستری استان در ارومیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این نشست گفت: امید است با توسل به شهداء و امام شهداء بتوانیم در سنگر احقاق حق و اجرای عدالت ادامه دهنده راه شهیدان باشیم.
ناصر عتباتی با اشاره به تعامل خوب دستگاه قضایی و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت: با توجه به این تعامل اقدامات خوبی درخصوص رفع مشکلات ایثارگران، جانبازان و خانوادههای معظم شهداء انجام شده است.
او ادامه داد: دستگاه قضایی استان در تمامی عرصهها با اقدامات قاطع قضایی خود حافظ امنیت کشور و آسایش مردم است و در کنار برنامههای سازمانی خود نگاه ویژهای به تبیین فرهنگ ایثار و شهادت در مجموعه خود دارد.
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی با اشاره به سازش بیش از ۲۰۰ فقره پرونده قتل عمد در استان طی چهار سال گذشته گفت: خانواده و خصوصا پدران شهداء به عنوان صلح یاران نقش مهمی در این سازشها داشتند.
بهروز حسنی مدیرکل امور ایثارگران قوه قضاییه و رضا رحیمی نسب رئیس شورای مشاوران وزراء در امور ایثارگران نیز در این جلسه از تلاش دستگاه قضایی استان در تبیین فرهنگ ایثار و شهادت قدردانی کردند.