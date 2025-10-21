وزیر خارجه روسیه گفت که در حال حاضر درخواست آتش‌بس در اوکراین، بدون پرداختن به علل ریشه‌ای بحران، غیرقابل قبول است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما سرگئی لاوروف با ابراز تعجب از گزارش‌ها مبنی بر تعویق نشست ترامپ و پوتین در مجارستان، اظهار داشت: «تهدید‌های لهستان علیه هواپیمای پوتین نشان دهنده آمادگی آنها برای انجام حملات تروریستی است.

سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه گزارش‌ها درباره به تعویق افتادن نشست سران واشنگتن و مسکو در مجارستان را رد کرد.

لاوروف طی نشست خبری مشترک با وزیر خارجه اتیوپی، گفت: روسیه آماده است تا در مسیری که در اجلاس آلاسکا مشخص شده بود، حرکت کند.

وی با بیان اینکه روز گذشته گفتگوی نسبتاً مفصلی با «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا داشته، افزود: درمورد وضعیت فعلی و نحوه آماده شدن برای دیدار پوتین و ترامپ صحبت شد تهدیدهای لهستان علیه هواپیمای پوتین نشان دهنده آمادگی آنها برای انجام حملات تروریستی است.

لاوروف ضمن اشاره به تلاش غرب برای ریشه‌کن کردن هر چیز روسی در اوکراین، ادامه داد: «آتش‌بس فوری در اوکراین به این معنی است که بیشتر این کشور تحت کنترل نازی‌ها باقی خواهد ماند درخواست آتش‌بس در حال حاضر بدون پرداختن به علل ریشه‌ای، با آنچه پوتین و ترامپ در اجلاس آلاسکا توافق کردند، در تضاد است.