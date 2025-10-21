کیفیت هوای پایتخت هند با غلظت ۵۹ برابری ذرات کمتر از دو ونیم میکرون نسبت به استاندارد جهانی، به سطح خطرناک رسید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو؛ اکنون این پایتخت بیش از بیست میلیونی به آلوده‌ترین شهر جهان تبدیل شده است. این آلودگی شدید ناشی از استفاده گسترده مواد محترقه در جشن دیوالی (جشن هندو‌ها موسوم به «جشن نور») است. جشنی که آسمان دهلی را تاریک کرده است.

هفته گذشته دیوان عالی هند ممنوع بودن استفاده از فشفشه و ترقه را در دهلی به‌طور محدود لغو کرد و اجازه به‌کارگیری فشفشه‌های سبز را برای حداکثر سه ساعت در روز‌های یکشنبه و دوشنبه صادر کرد، اما تا نیمه‌های دیشب، صدای ترقه‌ها و فشفشه‌ها به گوش می‌رسید.

اگرچه «فشفشه‌های سبز» ادعا می‌شود ۳۰ تا ۵۰ درصد آلودگی کمتری در مقایسه با مواد محترقه معمولی تولید می‌کنند اما داده‌های رسمی نشان از افزایش شدید ذرات معلق خطرناک در هوای دهلی دارد.

طبق آمار‌های رسمی شاخص آلودگی هوا در دهلی به ۴۴۲ واحد رسید.

ذرات PM۲.۵ به ذراتی گفته می‌شود که قطری کمتر از ۲.۵ میکرون دارند و می‌توانند وارد ریه‌ها شده و خطر بیماری‌های قلبی و ریوی را افزایش دهند.

طبق گزارش هیئت کنترل آلودگی مرکزی هند (CPCB)، در این شاخص، ۰ تا ۵۰ سالم و بالاتر از ۳۰۰ خطرناک تلقی می‌شود.

وزارت علوم زمین‌شناسی هند پیش‌بینی کرده است که در روز‌های آینده نیز بهبود قابل توجهی در کیفیت هوا رخ نخواهد داد و وضعیت بین ناسالم تا بسیار ناسالم بین ۲۰۱ تا ۴۰۰ باقی خواهد ماند.

هر ساله با فرارسیدن زمستان، دهلی و مناطق اطراف آن زیر لایه‌ای سنگین از مه‌دود قرار می‌گیرند. علت این پدیده هوای سرد و سنگین که آلودگی را نزدیک زمین حبس می‌کند؛ گردوغبار ناشی از ساخت‌وساز شهری؛ انتشار دود خودروها؛ سوزاندن بقایای محصولات کشاورزی در ایالت‌های همجوار مانند پنجاب و هاریانا.

مقامات هند در سال‌های گذشته برای مقابله با بحران آلودگی، مدارس را تعطیل، طرح‌های ساختمانی را متوقف و محدودیت‌هایی برای تردد خودرو‌های شخصی اعمال کرده بودند.