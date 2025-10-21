بهره مندی یک میلیون و ۸۰۰ هزار البرزی از خدمات بیمه تامین اجتماعی
مدیرکل تامین اجتماعی استان البرز گفت: تامین اجتماعی خدمات بیمهای متنوعی را به بیش از یکمیلیون و ۸۰۰ هزار بیمهشده در استان البرز ارائه میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، داود سعدزاده گفت: استان البرز با عملکرد منسجم، نظارتهای میدانی منظم، و ساماندهی مستمر فرآیندها توانست در میان سه استان برتر کشور قرار گرفت.
وی افزود: در تازهترین ارزیابی سهماهه عملکرد ادارات کل تأمیناجتماعی در سراسر کشور، استان البرز با کسب امتیاز ۹۶.۰۴ از ۱۰۰ موفق شد در میان استانهای کشور موفق به اخذ رتبه سوم کشوری شد، ایلام رتبه نخست، زنجان رتبه دوم و البرز رتبه سوم کشور را به دست آوردند.
وی گفت: ارزیابی بر پایه شاخصهای عملکردی در ۹ حوزه تخصصی انجام میشود. این حوزهها شامل تحقق اهداف وصولی، کنترل تعهدات بلندمدت، بهبود فرآیندهای بیمهشدگان خاص، ارتقای خدمات غیرحضوری و اجرای دقیق سیاستهای راهبردی سازمان است.
وی افزود: تأمیناجتماعی استان البرز با ۹ شعبه اصلی، یک شعبه اقماری و ۷ کارگزاری رسمی، خدمات بیمهای متنوعی را به بیش از یکمیلیون و ۸۰۰ هزار بیمهشده در سطح استان ارائه میدهد.