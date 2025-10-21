افشای موارد تازه‌ای از رسوایی‌های اخلاقی اندرو برادر شاه انگلیس و عضو ارشد خاندان سلطنتی، باردیگر فساد و ناکارآمدی این نظام را بر سر زبان‌ها انداخته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ تازه‌ترین موارد رسوایی در خاندان سلطنتی انگلیس مربوط به اندرو فرزند محبوب ملکه الیزابت دوم و برادر شاه انگلیس است.

پیش‌تر ارتباط نزدیک او با اپسین، سرکرده شبکه فساد جنسی و سوء استفاده از دختران زیر سن قانونی به جنجالی بزرگ برای او و خاندان سلطنتی در انگلیس و آمریکا مبدل شد.

تازه‌ترین افشاگری نشان می‌دهد برادر شاه انگلیس و نوزدهمین عضو خاندان سلطنتی برای رسیدن به مقام عالی سلطنت، از محافظش خواسته بود اطلاعات شخصی ویرجینیا جوفری را برای اقدامات علیه او گردآوری کند.

جوفری، زنی است که از اندرو شکایت کرده بود هنگامیکه زیر سن قانونی بوده توسط شبکه اپستین به عنوان برده جنسی در اختیار این عضو خاندان سلطنتی انگلیس قرار گرفته و اندرو بار‌ها به او تجاوز کرد.

ویرجینیا جوفری چندی پس از ارائه عکس‌ها مستندات و تشکیل پرونده قضایی علیه شاهزاده اندرو در امریکا، به اتهام تجاوز، اعلام شد که با خودکشی به زندگی خود پایان داده است، همچون جفری اپستین که ادعا شد در زندانی در آمریکا خودکشی کرد.