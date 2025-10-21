به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۶۳ کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان محمدجواد ابوطالبی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۳ بر ۱ مغلوب ضیا باباشوف از آذربایجان شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال، به گروه بازنده‌ها رفت. ابوطالبی در این گروه در دور اول با نتیجه ۷ بر صفر میروتو توکوهیگا از ژاپن را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۶ بر ۳ مغلوب دروژی شونگورتسیکوف از روسیه شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.