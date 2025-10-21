پخش زنده
۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه زیرساختهای مخابراتی در چهار شهرستان غرب استان البرز تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، معاون حقوقی امور دولت مجلس و استانهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آخرین وضعیت زیرساختهای ارتباطی چهار شهرستان غرب استان البرز را مورد بررسی قرار داد.
محمد حاتمیزاده با تأکید بر ضرورت همکاری شهرداریها و فرمانداریها برای تسریع در اجرای طرح ها گفت: توسعه فیبر نوری علاوه بر پایداری و امنیت بالا، هزینههای ارائه خدمات را کاهش داده و بستر مناسبی برای خدمات دولت الکترونیکی و شبکه ملی اطلاعات فراهم میکند.
حاتمیزاده همچنین با اشاره به برنامهریزی برای توسعه فیبر نوری در روستاهای پرجمعیت اعلام کرد: پوشش ارتباطی در روستاهای غرب استان البرز هماکنون بیش از ۹۰ درصد است و روستاهای باقیمانده در برنامه توسعه قرار دارند؛ ارتقای سایتهای موجود و احداث سایتهای جدید در دستور کار است.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به طرح GNAF ثبت دقیق آدرس و مکانمند کردن خدمات دولتی گفت: این طرح زمینه برنامهریزی دقیقتر برای توسعه زیرساختها و محرومیتزدایی را فراهم میکند و نقش مهمی در تحقق عدالت اجتماعی دارد.
وی همچنین از آموزش هوش مصنوعی و برنامهنویسی به بیش از ۱۰ هزار دانشآموز در چهار شهرستان غرب البرز خبر داد و گفت: در کشور این تعداد به بیش از ۱۰۰ هزار نفر می رسد. این طرح برای آموزش آشنایی دانشآموزان با فناوریهای نوین، زمینه پرورش نسل آیندهای توانمند و خلاق را فراهم میکند.
تصویب مصوبه ۲۰۰ میلیارد تومانی برای توسعه زیرساختها
علی حدادی نماینده مردم غرب استان البرز در مجلس گفت:مصوبهای به ارزش حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای توسعه زیرساختهای مخابراتی و نصب دکلهای جدید در روستاها و مناطق کمبرخوردار تصویب شد و جلسهای برای جمعبندی نهایی مشکلات در وزارت ارتباطات برگزار خواهد شد
حدادی همچنین بر ضرورت آمادگی کامل شبکه ارتباطی برای انتخابات الکترونیکی شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال آینده تأکید کرد و افزود:تکمیل اینترنت پرسرعت در تمام مناطق به ویژه روستاها، ضروری است تا مردم بتوانند بدون مشکل از این خدمات بهرهمند شوند.