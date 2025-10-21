به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان در بیانیه مطبوعاتی مشترک با قاسم جومارت توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان، گفت: آذربایجان تمام محدودیت‌های ترانزیت کالا به ارمنستان که از زمان اشغال برقرار بود را برداشته است.

رئیس‌جمهوری آذربایجان اظهار داشت: همچنین باید خاطرنشان کنم که اولین محموله ترانزیتی از این نوع، محموله‌ای از غلات قزاقستان به ارمنستان بود.

وی افزود: بر این باورم که این نشانه روشنی است که صلح میان آذربایجان و ارمنستان نه تنها روی کاغذ، بلکه در عمل نیز برقرار است.

علی‌اف امروز، ۲۱ اکتبر برابر با ۲۹ مهر، با رئیس‌جمهوری قزاقستان در آستانه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

جمهوری آذربایجان و ارمنستان پس از چند دهه تنش مرزی، مردادماه در واشنگتن توافقنامه صلحی را امضا کردند که بر اساس آن، دو کشور مرز‌های جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان در دوران اتحاد جماهیر شوروی را به عنوان مرز رسمی به رسمیت شناخته و تاکید کرده‌اند که هیچ‌گونه ادعای ارضی نسبت به یکدیگر نخواهند داشت.