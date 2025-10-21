معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گفت: در جلسه امروز به در خواست بیش از چهل مراجعه کننده پاسخ داده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ کیانمهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان گفت: مدت مهلت پاسخ استعلامات از دو ماه به ۱۸ ماه افزایش پیدا کرده است.

او افزود: این کار با هدف تسهیل مسیر سرمایه گذاری انجام شده است.

با تدبیر معاونت اقتصادی استانداری گلستان میزخدمت برای گره‌گشایی از کار سرمایه‌گذارانی در استان که در فرآیند گرفتن استعلامات، به مانع برخورد کرده‌اند، دایر شده‌است.