به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر امور بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: درصد موفقیت این روش‌ها در سال گذشته حدود ۴۱ درصد بوده که بالاتر از شاخص تعیین‌شده وزارت بهداشت (۳۰ درصد) است.

دکتر سعیده صباغ سجادیه افزود:بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، میزان موفقیت روش‌های کمک‌درمانی باروری در سال‌های اخیر روندی صعودی داشته است و نتایج به‌دست‌آمده در سال گذشته نشان از پیشرفت قابل‌توجه مراکز درمان ناباروری تحت پوشش دانشگاه دارد.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت:از جمله برنامه‌های در دست اجرا، ساماندهی و به‌کارگیری روش‌های جایگزین نوین در درمان ناباروری از جمله رحم اجاره‌ای و فریز تخمک است.

صباغ سجادیه افزود: این اقدامات نیازمند بررسی‌های دقیق فقهی است که در حال انجام است و در آینده نزدیک شاهد تدوین بسته‌های آموزشی تخصصی و رونمایی از سامانه رجیستری تخمک اهدایی وزارت بهداشت خواهیم بود تا با بهره‌برداری از آن، چالش‌های موجود در این زمینه به حداقل برسد.

به گفته مدیر امور بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، توسعه‌ی زیرساخت‌های تخصصی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ارتقای مهارت‌های علمی تیم‌های درمانی از مهم‌ترین عوامل افزایش نرخ موفقیت روش‌های کمک‌درمانی باروری در سال‌های اخیر است.