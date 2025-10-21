همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه، در مراسمی با حضور دادستان کل کشور ۵۳ زندانی ایلامی به آغوش خانواده بازگشتند.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام ؛ در مراسمی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین «محمد موحدی» دادستان کل کشور، ۵۳ نفر از زندانیان استان ایلام با کمک ستاد دیه و بهره‌مندی از ارفاقات قانونی آزاد و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند. به گزارش؛ در مراسمی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین «محمد موحدی» دادستان کل کشور، ۵۳ نفر از زندانیان استان ایلام با کمک ستاد دیه و بهره‌مندی از ارفاقات قانونی آزاد و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

دادستان کل کشور در جریان سفر خود به استان ایلام، از زندان مرکزی ایلام نیز بازدید و از کارگاه‌های اشتغال و کلاس‌های مهارت‌آموزی زندانیان دیدن کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی در این مراسم با اشاره به تحول در نظام زندانبانی اسلامی، فلسفه اصلی آن را اصلاح، تربیت و بازسازگاری اجتماعی زندانیان دانست و اقدامات فرهنگی و تربیتی سازمان زندان‌ها را مؤثر و قابل تقدیر ارزیابی کرد.

وی همچنین با اشاره به عفو معیاری اخیر مقام معظم رهبری، آثار مثبت این اقدام را در بهبود شرایط روحی زندانیان و خانواده‌های آنان برجسته دانست و وضعیت مراکز اصلاحی و تربیتی استان ایلام را مطلوب و منطبق با استاندارد‌های حقوق شهروندی عنوان کرد.

در پایان این مراسم، ۲۵۰ بسته معیشتی نیز با حضور دادستان کل کشور به خانواده‌های نیازمند زندانیان اهدا شد.