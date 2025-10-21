آزادی ۵۳ زندانی ایلامی همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه، در مراسمی با حضور دادستان کل کشور ۵۳ زندانی ایلامی به آغوش خانواده بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ در مراسمی با حضور حجتالاسلام والمسلمین «محمد موحدی» دادستان کل کشور، ۵۳ نفر از زندانیان استان ایلام با کمک ستاد دیه و بهرهمندی از ارفاقات قانونی آزاد و به آغوش خانوادههای خود بازگشتند.
دادستان کل کشور در جریان سفر خود به استان ایلام، از زندان مرکزی ایلام نیز بازدید و از کارگاههای اشتغال و کلاسهای مهارتآموزی زندانیان دیدن کرد.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی در این مراسم با اشاره به تحول در نظام زندانبانی اسلامی، فلسفه اصلی آن را اصلاح، تربیت و بازسازگاری اجتماعی زندانیان دانست و اقدامات فرهنگی و تربیتی سازمان زندانها را مؤثر و قابل تقدیر ارزیابی کرد.
وی همچنین با اشاره به عفو معیاری اخیر مقام معظم رهبری، آثار مثبت این اقدام را در بهبود شرایط روحی زندانیان و خانوادههای آنان برجسته دانست و وضعیت مراکز اصلاحی و تربیتی استان ایلام را مطلوب و منطبق با استانداردهای حقوق شهروندی عنوان کرد.
در پایان این مراسم، ۲۵۰ بسته معیشتی نیز با حضور دادستان کل کشور به خانوادههای نیازمند زندانیان اهدا شد.