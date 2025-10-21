پخش زنده
مطبوعات پاکستانی با ارائه بازتاب گسترده بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی اخیر ایشان نوشتند که جمهوری اسلامی ایران تحت هیچ فشار و ادعای آمریکا تسلیم نخواهد شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، تارنمای شبکه خبری «دنیا نیوز» نوشت: آیتالله سید علی خامنهای رهبر عالی ایران در تازهترین بیانات خود تصریح کردند که ادعاهای دونالد ترامپ درباره نابودی تأسیسات هستهای ایران، صرفاً خواب و خیالپردازی است و هیچ اثری بر توانمندی هستهای کشور نخواهد گذاشت.
در این گزارش آمده است که رهبر ایران با لحنی طنزآمیز گفتهاند: «خیلی خوب، به خیال پردازی ادامه بده!» و تأکید کردهاند که هیچ کشوری از جمله آمریکا حق ندارد درباره برنامههای هستهای ایران نظر دهد یا آن را محدود کند.
روزنامه انگلیسیزبان «داون نیوز» چاپ اسلامآباد نوشت: آیتالله خامنهای پیشنهاد ترامپ برای از سرگیری مذاکرات هستهای را رد کردند و آن را نوعی زورگویی و تحمیل خواندند.
رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند که هر مذاکرهای که با فشار و نتیجه از پیش تعیینشده همراه باشد، نه مذاکره، بلکه دیکته و اجبار است و هیچ سودی برای ملت ایران ندارد.
سایت خبری «شبکه هم نیوز» نیز با برجستهسازی توان علمی و خودکفایی ایران نوشت: رهبر عالی ایران تأکید کردهاند که جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته در زمینه انرژی هستهای و فناوریهای مرتبط مستقل است و ادعاهای دشمنان باعث کاهش توان کشور نمیشود.
روزنامه اردو زبان جنگ نوشت: آیتالله خامنهای در سخنان خود اعلام کردند که ایران نیازی به سلاح هستهای ندارد و نیتی نیز برای تولید آن ندارد، اما تحت هیچ شرایطی برنامه غنیسازی اورانیوم را متوقف نخواهد کرد.
در این گزارش آمده است: رهبر ایران، مذاکره با آمریکا را بنبست خوانده و تاکید کردند که ملت ایران نباید تجربههای گذشته را فراموش کند، چرا که طرف آمریکایی همیشه زیر قول خود زده و مرتکب دروغگویی شده است.
وبسایت «نوای وقت» نیز در بازتاب سخنان رهبر ایران نوشت: این بیانات نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران با قدرت به مسیر علمی و هستهای خود ادامه میدهد و هیچ تهدید یا ادعای دشمنان نمیتواند این مسیر را متوقف کند.