طرح جامع پایش بهداشتی و سلامت عمومی در راستای اهداف سازمان منطقه آزاد کیش برای حفظ سلامت جامعه محلی و پایش مستمر وضعیت بهداشتی جزایر تابعه، در هندورابی اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی مرکز بهداشت کیش، اعلام کرد: این طرح با هدف ارتقای سطح بهداشت عمومی و ارائه خدمات درمانی به ساکنان، دانشآموزان و نیروهای مستقر در هندورابی، اجرا شد.
پزشک همراه با اعضای گروه بهداشت با حضور در خانه بهداشت هندورابی، با معاینه و ارائه خدمات مراقبتی به بومیان و دانشآموزان، وضعیت سلامت عمومی افراد ساکن در هندورابی را بررسی کردند.
گروه بهداشت محیط با استقرار در هندورابی، عملیات نمونهبرداری از آبهای سطحی، آبهای تصفیهشده و منابع ذخیره آب را باهدف بررسی وضعیت میکروبی و انگلی و حفظ ایمنی و سلامت منابع آبی هندورابی پایش کرد.
معاینه و ارزیابی سلامت بومیان، دانش آموزان و نیروهای مستقر در هندورابی و مجموعههای فعال نیز در دستور کار گروه بهداشتی قرار گرفت.
در این مراسم از طاهره هلال، بهورز جزیره هندورابی باهدف قدردانی از اجرای طرح و ارتقای سلامت عمومی ساکنان هندورابی قدردانی شد.
طرح سرکشی به جزیره هندورابی دورهای و هر ماه باهدف پایش سلامت جامعه محلی و ایمنی منابع اجرا می شود.