براساس هشدارنارنجی هواشناسی آذربایجان غربی رگبارمتناوب باران و رعدوبرق همراه با وزش باد شدید موقت نیمه شمالی استان را فرا میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ درهشدار هواشناسی سطح نارنجی-شماره ۱۶ هواشناسی آذربایجان غربی آمده است: پیرو هشدار سطح زرد شماره ۳۲ و باتوجه به تشدید فعالیت سامانه بارشی، وضعیت جوی استان همراه با رگبارمتناوب باران و رعدوبرق همراه با وزش باد شدیدموقت پیش بینی میشود.
زمان شروع رگبارباران و رعدوبرق (در مناطق مستعد بارش تگرگ)، تندباد لحظهای و گردوخاک سه شنبه (۲۹/۰۷/۱۴۰۴) است که تا چهارشنبه (۳۰/۰۷/۱۴۰۴) در نیمه شمالی استان ادامه خواهد داشت.
در پی وقوع این مخاطره، آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانهها و مسیل ها، برخورد صاعقه، خسارت به سازههای سبک دراثر تندباد لحظهای، گردوخاک، بارش برف در ارتفاعات وکاهش دید در جادههای کوهستانی و گردنهها دور از انتظآر نیست.
در این شرایط آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران - -خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها و فعالیتهای کوهنوردی -اجتناب از سفرهای غیر ضرور واحتیاط در ترددهای شهری و جادهای -پاکسازی دهانه پلها ولایروبی کانالها و آبروها -اطمینان از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی به سبب وزش باد گاهی شدید و توجه به توصیههای کارشناسان جهاد کشاورزی ضروری است.