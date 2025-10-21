به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیت الله محمدرضا ناصری در نشست جامعه قرآنی استان گفت: قرآن باید در جامعه به ویژه میان نسل جوان ترویج یابد و آموزش و پرورش هم برای آشنایی دانش آموزان با مفاهیم قرآن برنامه ریزی کند.

استاندار یزد هم با اشاره به برنامه ریزی برای جذب و جلب جوانان به محافل قرآنی اظهار داشت: از برنامه‌ها و فعالیت‌های قرآنی حمایت و پشتیبانی خواهد شد.

محمدرضا بابایی افزود: این نشست با حضور فعالان و متخصصان حوزه قرآنی تشکیل شده تا با ارائه راهکار‌ها و پیشنهاد‌های موثر برای ترویج قرآن در جامعه تصمیم گیری شود.

تشکیل مجمع خیران و واقفان قرآنی، اجرای طرح اسوه در استان برای تربیت قاری و حاف، راه اندازی موزه و گنجینه قرآنی، تفسیر مصور صفحات قرآنی، تداوم طرح سپهر ۴۰۰۰ حافظ با ساز و کار جدید، نامگذاری روز قرآن در تقویم و پیگیری و تقویت کرسی تلاوت و محفل حفظ از مهمترین پیشنهاداتی بود که در نخستین نشست جامعه قرآنی استان مطرح شد.