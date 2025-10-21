پخش زنده
طرح پرداخت وام برای مستمریبگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در استان زنجان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان زنجان، شرایط این تسهیلات بهگونهای است که بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون ارائه تضامین بانکی به مستمریبگیران پرداخت میشود.
قنبری افزود: مستمریبگیران صندوق میتوانند جهت دریافت وام ۵۰ تا ۲۰ میلیون تومانی، به دفاتر کارگزاری صندوق در سطح استان زنجان مراجعه کنند.
وی تصریح کرد :که در این مرحله تنها افرادی امکان دریافت وام را خواهند داشت که در مراحل قبلی، از تسهیلات مشابه استفاده نکرده باشند.