مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از شناسایی بیش از ۷۷ هزار هکتار زمین جهت اجرای طرح‌های مسکونی خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از این اراضی به شهر‌ها الحاق شده است تا زیرساخت‌های مسکن در کشور تقویت شود.

به گزارش خبرنگار گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صدا و سیما، علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، از برنامه‌ریزی برای الحاق ۶ هزار هکتار زمین به محدوده شهرها در سال ۱۴۰۳ خبر داد.

نبیان در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن تاکنون، ۷۷ هزار و ۵۹۸ هکتار زمین در سراسر کشور شناسایی و ۳۴ هزار و ۵۵۶ هکتار از آن‌ها به محدوده شهرها الحاق شده است. همچنین تاکنون ۱۴۶ هزار و ۷۸ هکتار زمین از سازمان منابع طبیعی تحویل گرفته‌ایم.

وی با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم افزود: در یک سال گذشته ۱۱ هزار و ۱۵۵ هکتار زمین شناسایی، ۷ هزار و ۳۴۱ هکتار به شهرها الحاق و ۵ هزار و ۹۷۳ هکتار از منابع طبیعی تحویل شده که به ترتیب ۱۴.۵، ۲۱ و ۴۰ درصد از کل عملکرد سازمان را شامل می‌شود.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن درباره پروژه‌های شاخص در دست اجرا گفت: در کمتر از یک سال گذشته مقدمات ساخت ۴۴ هزار و ۷۸۴ واحد مسکن محرومان برای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فراهم شده است. همچنین زمین مورد نیاز ۱۹ هزار و ۶۷۷ خانوار، از جمله ۵۲۳ خانوار دارای سه فرزند و بیشتر، تأمین شده است.

نبیان از اجرای ۱۱ پروژه بزرگ شهرکی به مساحت ۴ هزار و ۸۹۸ هکتار با ظرفیت بیش از ۷۴ هزار واحد مسکونی خبر داد و افزود: در مجاورت کارخانجات نیز ۶ هزار و ۲۲۵ هکتار زمین برای ساخت نزدیک به ۱۹ هزار واحد مسکونی شناسایی شده است.

وی با اشاره به تأمین خدمات پایه در شهرک‌های جدید گفت: ۶۹ مدرسه با پیشرفت ۶۰ درصد، ۲۲ کلانتری با پیشرفت مشابه و ۶۳ مسجد با پیشرفت ۵۷ درصد در حال ساخت است. به گفته او، سازمان ملی زمین و مسکن متعهد به احداث ۴۰۰ مدرسه جدید نیز شده است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در پایان تصریح کرد: برنامه‌ریزی ما در دولت وفاق، رساندن مجموع پروژه‌های مدرسه، کلانتری و مسجد به حدود هزار پروژه در سال است. هدف نهایی، ایجاد رضایتمندی مردم و تقویت همکاری و هم‌افزایی بین‌دستگاهی است.