برپایی ۳ نمایشگاه بهصورت همزمان در شیراز
۳ نمایشگاه بهصورت همزمان در شیراز بر پا می شود .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی فارس از برپایی هشتمین نمایشگاه طلا، نقره، جواهر و گوهرسنگها، ساعت و ماشینآلات و تجهیزات وابسته، پانزدهمین نمایشگاه ملزومات جهیزیه و تدارکات ازدواج، تشریفات سفره عقد گلآرایی مزون آتلیه و پنجمین نمایشگاه فرش ماشینی موکت، کفپوش، پرد ه و صنایع وابسته در شیراز خبر داد.
محسن نهاوندی گفت: هشتمین نمایشگاه طلا، نقره، جواهر و گوهرسنگها، ساعت و ماشینآلات و تجهیزات وابسته از امروزدر محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی فارس گشایش یافت.
وی با بیان اینکه این نمایشگاه در فضای افزون بر ۳۰۰ متر مربع فضای نمایشگاهی است، گفت: ۷۸ تولیدکننده و فعال در حوزههای طلا، جواهر، نقره و گوهر سنگ محصولات خود را ارائه کردند.
نهاوندی افزود: ۳۳ درصد از شرکتکنندگان از استان فارس هستند، مابقی از استانهای تهران، یزد، کرمان، اصفهان، خراسان جنوبی و رضوی و آذربایجان شرقی انواع طلا، جواهر و گوهرسنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، گاوصندوق و نرمافزارهای طلا را به نمایش گذاشتند.
مدیر شرکت نمایشگاههای بینالمللی فارس همچنین از آغاز به کار پانزدهمین نمایشگاه ملزومات جهیزیه و تدارکات ازدواج، تشریفات سفره عقد گلآرایی مزون آتلیه و پنجمین نمایشگاه فرش ماشینی موکت، کفپوش، پرده و صنایع وابسته خبر داد و گفت: در این نمایشگاه انواع مبلمان و سرویس خواب، آتلیه، فرش ماشینی، لوازم آشپزخانه، کالای خواب، لوازم دکوری به نمایش گذاشته شده است.
وی با بیان اینکه ۶۷ شرکتکننده از استانهای فارس، اصفهان، تهران، زنجان، آذربایجان غربی، اردبیل، آذربایجان شرقی و یزد حضور دارند، گفت: این نمایشگاه در ۳۰۰۰ مترمربع فضای نمایشگاهی برگزار میشود.
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی فارس افزود: علاقهمندان به ویژه زوجهای جوانان میتوانند از ۲۹ مهر تا ۲ آبان با مراجعه به محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی فارس از این نمایشگاهها بازدید کنند.