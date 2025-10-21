آئین هفته فرهنگی اراک با حضور جمعی از مسئولان، هنرمندان و شهروندان در پیاده‌راه امیرکبیر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هفته فرهنگی اراک با حضور جمعی از مسئولان، هنرمندان و شهروندان در فضایی شاد و مردمی آغاز شد.

این رویداد با هدف پاسداشت هویت فرهنگی شهر، تا ۴ آبان ادامه دارد.

شهردار اراک با توجه به برنامه‌های هفته فرهنگی اراک گفت: جشنواره موسیقی شهر هر روز در فرهنگسرای شهر برگزار می‌شود و میزبان علاقه‌مندان به هنر و موسیقی خواهد بود.

علیرضا محمودی افزود: از دیگر برنامه‌های این هفته می‌توان به برنامه‌های شاد کودکانه اشاره کرد که هر روز صبح از ساعت ۹ تا ۱۲ در فرهنگسرا برگزار می‌شود؛ این برنامه‌ها شامل نمایش‌های شاد، بازی‌های گروهی و سرگرمی‌های آموزشی برای کودکان هستند.

محمودی ابراز داشت: همچنین اجرای تئاتر خیابانی در نقاط مختلف شهر، برنامه‌های شاد مردمی، بزرگداشت علما و حضور در حجره امام خمینی(ره) از دیگر بخش‌های این هفته فرهنگی است که با هدف تقویت پیوند‌های فرهنگی و اجتماعی شهروندان طراحی شده‌اند.

هفته فرهنگی اراک تا ۴ آبان ادامه دارد و فرصتی ارزشمند برای نمایش ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و تاریخی این شهر محسوب می‌شود.