امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

جنگ اوکراین و بازی خطرناک ترامپ

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۹- ۱۵:۵۲
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
توقف فعالیت سامانه موازی با املاک و اسکان
توقف فعالیت سامانه موازی با املاک و اسکان
۱۴۰۴-۰۷-۲۶
بازرسی از عرضه مرغ و گوشت
بازرسی از عرضه مرغ و گوشت
۱۴۰۴-۰۷-۲۶
قدرتمندتر از دیروز
قدرتمندتر از دیروز
۱۴۰۴-۰۷-۲۶
زبان معیار ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
زبان معیار ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
۱۴۰۴-۰۷-۲۷
خبرهای مرتبط

آتش بس در اوکراین بدون بررسی علت جنگ امکان پذیر نیست

کرملین: پوتین آماده مذاکره بر سر اوکراین است

لاوروف: غرب هرگز قابل اعتماد نبوده است

برچسب ها: ترامپ ، جنگ روسیه و اوکراین ، زلنسکی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 