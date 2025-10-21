ورزشکاران همدانی با کسب ۲ نشان نقره و ۴ برنز در رقابت‌های المپیاد استعداد‌های برتر جودو بانوان خوش درخشیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این رقابت‌ها در ۴۸- کیلوگرم فاطمه یادگاری نشان نقره، در ۵۲- کیلوگرم حدیث کاویانی برنز، در ۵۷- کیلوگرم فاطمه قربان‌زاده برنز، در ۶۳- کیلوگرم آرمیتا لاله‌ای برنز، در ۷۰- کیلوگرم مریم صالح نقره و +۷۰ کیلوگرم نفس مولوی نشان برنز را کسب کردند.

رقابت‌های المپیاد استعداد‌های برتر جودو بانوان کشور با شرکت بیش از ۲۰۰ ورزشکار از ۳۰ استان، به میزبانی استان مازندران برگزار شد.