جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) اعلام کرد که افزایش تجاوزهای شهرکنشینان به مسجدالاقصی و انجام آیینهای تلمودی در آن، بخشی از سیاست هدفمند رژیم صهیونیستی برای یهودیسازی قدس است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خبرگزاری شهاب، عضو دفتر سیاسی و مسئول دفتر امور قدس در جنبش حماس با اشاره به افزایش تجاوزهای رژیم اشغالگر در مسجدالاقصی و شهر قدس، گفت: آنچه اخیراً در صحنهای مسجدالاقصی روی داده، از جمله برگزاری آداب تلمودی توسط دهها شهرکنشین در پلههای غربی قبةالصخره، ادامه زنجیرهای از نقض آشکار حرمت و هویت اسلامی این مکان مقدس است.
«هارون ناصرالدین» این اقدام را بخشی از سیاست سازمانیافته برای تثبیت تقسیم زمانی و مکانی مسجدالاقصی دانست و افزود: اشغالگران در تلاش هستند با حمایت رسمی کابینه اسرائیل و گروههای موسوم به «مدافعان معبد»، صحنهای مسجدالاقصی را به محل عبادت یهودیان تبدیل کرده و واقعیتهای جدیدی را بر زمین تحمیل کنند؛ اقدامی که در نهایت مقدمهای برای تخریب مسجد است.
وی با انتقاد از تداوم تخریب خانههای فلسطینیها در قدس، ادامه داد: رژیم صهیونیستی به بهانه «نبود مجوز ساخت»، منازل شهروندان فلسطینی را ویران میکند و به آنها مجوز نمیدهد و همزمان پروژههای گستردهای برای اسکان شهرکنشینان اجرا میکند.
او این سیاست را شکل آشکاری از مجازات جمعی و بخشی از طرح یهودیسازی قدس توصیف کرد که هدف آن تهیسازی شهر از ساکنان فلسطینی است.
ناصرالدین تأکید کرد که این اقدامات هرگز واقعیت اسلامی مسجدالاقصی را تغییر نخواهد داد و این مکان مقدس، حقی انحصاری برای مسلمانان باقی خواهد ماند.
او از ملت فلسطین در قدس، کرانه باختری و سرزمینهای اشغالی ۱۹۴۸ خواست تا با حضور گسترده در مسجدالاقصی در برابر یورشهای مکرر شهرکنشینان ایستادگی کنند.
این مقام حماس همچنین از ملتهای اسلامی و نهادهای بینالمللی خواست تا در برابر جنایات رژیم اشغالگر علیه ملت فلسطین و مقدسات اسلامی به مسئولیتهای قانونی و انسانی خود عمل کنند.
این اظهارات پس از آن بیان شد که صبح روز سه شنبه گروهی از شهرکنشینان صهیونیست به مسجد الاقصی یورش برده و اقدامات تحریکآمیزی را در این مکان مقدس اسلامی انجام دادند.
این اقدام با پوشش نظامیان پلیس رژیم صهیونیستی و اتخاذ محدودیتهایی علیه فلسطینیها برای ورود به مسجدالاقصی انجام شد.