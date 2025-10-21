پخش زنده
زلزله ظهر امروز اردکان هیچ خسارت جانی نداشت و دیوار برخی منازل دچار ترک خوردگی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری فارس گفت: زلزله ساعات قبل اردکان هیچ خسارت جانی نداشته است و شاهد ترک خوردگی جزیی در دیوار یک مرغداری، اداره میراث فرهنگی و برخی منازل این منطقه بودیم.
غلامرضا غلامی با بیان اینکه نیروهای امدادی و اورژانس در حالت آماده باش هستند. افزود: در حال حاضر تیمهای ارزیاب بنیاد مسکن به مناطق زلزله زده اعزام شدهاند تا ارزیابیهای تکمیلی را انجام دهند.
زلزلهای در مقیاس چهار و هفت دهم ریشتر ساعت ۱۱ و ۳۲ دقیقه ظهر امروز سهشنبه در فاصله پنج کیلومتری اردکان رخ داد.
شهرستان سپیدان در شمال غرب فارس و در فاصله ۸۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.