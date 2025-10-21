المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای در مدارس طالقان

به‌منظور ایجاد شور و نشاط در میان دانش‌آموزان و ترویج فرهنگ ورزش در مدارس، المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای در طالقان برگزار شد.