بهمنظور ایجاد شور و نشاط در میان دانشآموزان و ترویج فرهنگ ورزش در مدارس، المپیاد ورزشی درونمدرسهای در طالقان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، میثم محبی مدیر آموزش و پرورش طالقان با بیان اینکه شرکتکنندگان در رشتههای مختلف از جمله داژبال، دو و میدانی، والیبال، طنابزنی و بدمینتون به رقابت پرداختند گفت: المپیادهای درونمدرسهای فرصتی ارزشمند برای شناسایی استعدادهای ورزشی، تقویت روحیه همکاری و ارتقای سلامت جسم و روان دانشآموزان است.
وی افزود: هدف اصلی این برنامهها، ایجاد انگیزه، افزایش تحرک بدنی و ارتقای سطح نشاط در میان دانشآموزان است تا ورزش به عنوان بخشی از سبک زندگی آنان نهادینه شود.