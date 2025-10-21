پخش زنده
نماینده رئیسجمهور روسیه در امور سوریه امروز با دبیر شورایعالی امنیت ملی ایران دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، الکساندر لاورنتیف، نماینده ویژه رئیسجمهور روسیه در امور سوریه امروز سهشنبه با علی لاریجانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی کشورمان دیدار و رایزنی کرد.
لاورنتیف روز گذشته وارد تهران شد و با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و رایزنی کرد.
وزیر امور خارجه در این دیدار با اشاره به سطح بسیار خوب روابط دوجانبه و همکاریهای رو به رشد دو کشور در عرصههای دوجانبه، منطقهای و بینالمللی، از مواضع قاطع و اصولی روسیه در شورای امنیت در مخالفت با سوءاستفاده از سازوکار حل اختلاف برجام جهت بازگرداندن قطعنامههای لغوشده شورای امنیت در رابطه با موضوع هستهای ایران قدردانی کرد.
نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه با اشاره به شراکت راهبردی ایران و روسیه، بر اهمیت رایزنیهای مستمر بین مسئولین دو کشور در خصوص موضوعات منطقهای و بینالمللی تأکید کرد.