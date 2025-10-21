سانائه تاکاایچی به عنوان اولین نخست وزیر زن تاریخ ژاپن، انتخاب شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ تاکاایچی توانست با شکست هم حزبی خود شیگرو ایشیبا به عنوان سیاستمدار راست گرای محافظه کار و رئیس حزب حاکم لیبرال دموکرات به عنوان اولین نخست وزیر زن تاریخ ژاپن از پارلمان این کشور رأی اعتماد بگیرد.

این سیاستمدار ۶۴ ساله و وزیر سابق امنیت اقتصادی قرار است حزب حاکم ژاپن را که حدود هفتاد سال در رأس قدرت است؛ وارد عصر تازه‌ای نماید تا نگرانی‌های اقتصادی را به امید تبدیل کند.

تاکاایچی در حالی سکان اداره ژاپن را در دست می‌گیرد که هفته آینده، نخستین چالش رسمیش دیدار با ترامپ، رئیس جمهور آمریکاست.

دیداری که در آن قرار است درباره سرنوشت توافق تجاری اخیر توکیو - واشنگتن رایزنی شود که البته تاکاایچی اعلام کرده است فعلا قصد لغو این توافق را با وجود ابهامات زیاد، ندارد.