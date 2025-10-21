دولت چین بار دیگر مخالفت خود را با توافق نظامی سه‌جانبه (AUKUS) میان استرالیا، انگلیس و ایالات متحده اعلام کرد و هشدار داد که این همکاری نظامی خطر اشاعه تسلیحات هسته‌ای را افزایش می‌دهد.

اعتراض چین به پیمان نظامی آمریکا، استرالیا و انگلیس

اعتراض چین به پیمان نظامی آمریکا، استرالیا و انگلیس

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما گو جی‌آکون سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری گفت، «چین بار‌ها موضع خود را درباره این شراکت موسوم به آکوس که برای تقویت همکاری در زمینه زیردریایی‌های هسته‌ای و سایر فناوری‌های نظامی پیشرفته طراحی شده، روشن کرده است. ما مخالف تشکیل بلوک‌های نظامی متخاصم و هر اقدامی هستیم که خطر اشاعه هسته‌ای را افزایش داده و به رقابت تسلیحاتی دامن بزند.

توافق آکوس که در سال ۲۰۲۱ امضا شد، انتقال دست‌کم سه زیردریایی هسته‌ای کلاس ویرجینیا از آمریکا به استرالیا را شامل می‌شود. نخستین زیردریایی‌ها قرار است از سال ۲۰۳۲ تحویل داده شوند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اجرای رسمی این توافق را تأیید کرد؛ اقدامی که به استرالیا اجازه می‌دهد برای نخستین بار ناوگان زیردریایی هسته‌ای خود را توسعه دهد.