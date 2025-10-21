پخش زنده
استاندار اصفهان گفت: همکاری ایران و عراق باید فراتر از سازندگی فیزیکی، به «پیمان معنوی» وحدت جهان اسلام و تحقق تمدن نوین اسلامی تبدیل تا مسیر تمدنسازی نوین اسلامی، از مشهد تا کربلا ترسیم شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهدی جمالینژاد در آیین افتتاحیه همایش بینالمللی «ساخت، بازسازی و توسعه عتبات عالیات» در تالار پیامبر اعظم (ص) دانشگاه اصفهان گفت: همانطور که تجربه بازسازی عتبات نشان داده است، طرحها زمانی ماندگار میشود که با عشق و مشارکت مردمی همراه باشد بنابراین ما باید علاوه بر توسعه فیزیکی حرمهای مطهر و عتبات عالیات، به توسعه فرهنگی و گسترش فرهنگ زیارت نیز توجه ویژه کنیم.
وی تاکید کرد: بازخوانی تاریخ مشترک و فرهنگ پیوند ایران و عراق ضروریست و هدف نهایی ما باید شکلگیری «اتاق فرمان مشترک دو کشور» باشد تا به الگویی برای وحدت جهان اسلام تبدیل شود، الگویی که میتواند از مشهد تا کربلا مسیر تمدنسازی نوین اسلامی را ترسیم کند و عتبات عالیات را به پناهگاه دلهایی تبدیل سازد که مرز نمیشناسند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان نیز در این همایش گفت: رفتارهای نادرست و کارهای خُرافی مانند قمهزنی چهره عقلانی مکتب را مخدوش میکند و این در حالیست که محبت اهلبیت (ع) باید عقلانی و بهدور از رفتارهای نادرست باشد تا بهانهای به دست دشمنانی که شُبهاتی را درباره اعمال شیعیان مطرح میکنند، نیفتد.
امام جمعه اصفهان افزود: رعایت عقلانیت در ابراز محبت به اهل بیت ضروریست و نباید کاری کرد که چهره عقلانی مکتب ما مخدوش و سبب بدفهمی دیگران شود.
آیتالله سیدیوسف طباطبائینژاد ادامه داد: شناخت امامت شرط درک راه خداست و بر اساس روایات، مودت اهل بیت، راه رسیدن به خدا و بوسیدن ضریح بخاطر عشق به صاحب مکان است، نه ابراز محبت به اشیاء و آهن که البته اظهار محبت به امام نیز باید با رفتار صحیح و بهدور از کارهای نادرست همراه باشد.