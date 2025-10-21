معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به برگزاری طرح ملی «هفته ماموگرافی رایگان» گفت: این طرح از ۲۶ مهر آغاز و تا ۳ آبان ماه در مراکز درمانی منتخب قم ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، روح الله تقوی با اشاره به اینکه سرطان پستان شایع‌ترین سرطان در میان زنان ایران و جهان است، تأکید کرد: در راستای کمک به سلامت بانوان اجرای این طرح در سراسر کشور انجام می‌شود که در استان قم نیز در حال انجام است.

وی بیان داشت: این بیماری حدود ۲۶ درصد از کل سرطان‌های زنان را تشکیل داده و یکی از علل اصلی مرگ ناشی از سرطان در بانوان به شمار می‌رود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم تاکید کرد: تشخیص زودهنگام سرطان پستان می‌تواند بیش از ۹۰ درصد شانس درمان کامل را فراهم کند و موجب کاهش عوارض جسمی و روحی بیمار شود.

تقوی با بیان اینکه ماموگرافی دقیق‌ترین روش برای شناسایی توده‌های کوچک در پستان است گفت: هدف از اجرای طرح ماموگرافی رایگان افزایش آگاهی بانوان نسبت به اهمیت تشخیص زودهنگام و کاهش مرگ و میر ناشی از سرطان پستان است.

وی گفت: این طرح همزمان با سراسر کشور در دو بیمارستان شهدا و شهید بهشتی قم انجام می‌شود که بانوان می‌توانند با شماره گیری تلفن ۳۷۱۴۰ نوبت خود را ثبت و نسبت به انجام خدمات رایگان اقدام کنند.