آسمان استان اصفهان فردا در بیشتر مناطق صاف و گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسوول پیشبینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: بررسی نقشههای هواشناسی بیانگر آسمانی صاف، گاهی با افزایش ابر و در ساعات بعد ازظهر همراه با وزش باد است.
حجت الله علی عسگریان با بیان اینکه غبار محلی در مناطق مرکزی موجب کاهش دید میشود، ادامه داد: دما نیز در ۲۴ ساعت پیش رو نوسان جزئی دارد.
کارشناس مسوول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۲۹ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۰ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
علیعسگریان افزود: بویین میاندشت با کمینه دمای یک درجه سلسیوس بالای صفر و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۴ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب خنکترین و گرمترین نقاط استان است.