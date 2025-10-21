به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسوول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: بررسی نقشه‌های هواشناسی بیانگر آسمانی صاف، گاهی با افزایش ابر و در ساعات بعد ازظهر همراه با وزش باد است.

حجت الله علی عسگریان با بیان اینکه غبار محلی در مناطق مرکزی موجب کاهش دید می‌شود، ادامه داد: دما نیز در ۲۴ ساعت پیش رو نوسان جزئی دارد.

کارشناس مسوول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۹ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۰ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

علی‌عسگریان افزود: بویین میاندشت با کمینه دمای یک درجه سلسیوس بالای صفر و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۴ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین نقاط استان است.