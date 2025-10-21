امروز: -
اجرای طرح فواد با هدف رضایتمندی مردم از خدمات اداری

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۹- ۱۷:۰۲
خبرهای مرتبط

۱۲۸ فوریت‌های اداری به تامین اجتماعی رسید

۱۲۸ سامانه رسیدگی به شکایت مردمی از خدمات دستگاه‌های اجرایی

نیمی از کارکنان دولت نیاز به آموزش‌های جدید دارند

برچسب ها: فواد ، خدمات اداری ، رضایتمندی مردم
