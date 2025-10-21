پخش زنده
سرپرست مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قرچک گفت: با توجه به مهلت بهروزرسانی آمار قبولیها تا پایان هفته، در حال حاضر میتوانیم به صورت اولیه اعلام کنیم که ۲۹ رتبه زیر ۱۰۰۰ در سطح شهرستان قرچک به ثبت رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وحید یوسفی گفت: شهرستان قرچک ۱۳ قبولی در رشته پزشکی دولتی، یک قبولی پزشکی آزاد، سه قبولی دندانپزشکی و چهار قبولی دامپزشکی دولتی و سه قبولی دامپزشکی آزاد را داشته است،
وی افزود: بیش از ۹۵ قبولی در رشتههای مهندسی به دست آمد که ۷۲ مورد آن دولتی و ۲۳ مورد نیز در دانشگاههای آزاد و غیرانتفاعی بوده است.