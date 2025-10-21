پخش زنده
نمایندگان استان یزد در لیگ برتر فوتبال ساحلی، فردا به مصاف حریفان خود میروند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور، فردا با چهار بازی برگزار میشود که نمایندگان استان در اردکان و انزلی به میدان میروند.
گلساییها که هفته گذشته به پیروزی دست یافته بودند، به انزلی سفر میکنند تا در برابر ملوان این شهر قرار گیرند.
این دیدار از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه ورزشگاه قایقران آغاز میشود. یزدیها هم اکنون با ۲۱ امتیاز در جایگاه سوم قرار دارد و ملوانیها پنجم هستند.
دیگر نماینده استان یعنی چادرملوی اردکان هم در ورزشگاه خانگی خود یعنی آزادی اردکان میزبان شهرداری بندرعباس خواهد بود.
سوت آغاز این دیدار نیز از ساعت ۱۶:۳۰ به صدا درمی آید. چادرملو که هفته گذشته با شکست از بندرعباس به اردکان بازگشت، ۱۴ امتیازی است و در رده ششم جدول ایستاده است.