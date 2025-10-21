تیم پدل دختران ایران با برتری ۳ بر صفر مقابل عربستان، دومین برد متوالی خود در پدل قهرمانی آسیا را کسب کردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های پدل قهرمانی آسیا در شرایطی به میزبانی دوحه قطر در دو بخش آقایان و بانوان و با حضور مدعیان این قاره در حال برگزاری است که تیم پدل دختران ایران در دومین دیدار خود موفق شد با حساب ۳ بر صفر عربستان را از پیش رو بردارد.

در این دیدار که لحظاتی پیش به پایان رسید، تیم پدل دختران ایران که روز گذشته با همین نتیجه تیم ملی امارات را شکست داده بودT برابر سبزپوشان عربستانی به میدان رفت.

در بازی اول ندا تقی‌پور و زهرا کهریزی با نتایج مشابه ۶ بر یک به پیروزی رسیدند، در دیدار دوم صحابه فرد و حنانه یعقوب‌زاده با نتایج ۶ بر یک و ۶ بر ۲ موفق به شکست تیم عربستان شدند و در بازی سوم نیز سروناز کماسی و صبا نجفی برای ایران به میدان رفتند که این بازی با برتری ۷ بر ۵ و ۶ بر ۲ دختران ایران به پایان رسید.

از دقایقی پیش نیز تیم مردان ایران برابر لبنان به میدان رفته است. این تیم نیز در روز نخست مسابقات موفق شده بود اردن را ۳ بر صفر شکست بدهد.