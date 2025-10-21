سید عبدالملک بدرالدین رهبر انصارالله یمن گفت : مردم عزیز ما از همان آغاز شهدایی در مسیر موضع شان تقدیم کرده اند و در طول این دو سال نیز شهدایی از نیروهای مسلح و مردم تقدیم کرده اند. کمک ها و فداکاری های مردم ما یکی از مصادیق آشکار و روشن برای صادقانه بودن موضع ملت و موضع صادقانه آن در همه زمینه ها و سطوح است. موضع مردم ما شرافتمندانه، افتخار آمیز و عزتمندانه و شرافتمندانه و بیانگر انجام یک وظیفه مقدس است و موضع ملت یمن یک موضع حاشیه ای، بیهوده، بی ملاحظه و عجولانه نبوده است. موضع ملت ما در بالاترین سطح از رشد، درایت و مسئولیت پذیری بود. اقدام ملت ما به انجام مسئولیت های مقدس، اقدامی است که به وسیله آن به مجد، کرامت و عزت دست می یابد در مقابل کسانی که مواضع شرم آور و ننگینی اتخاذ کردند که مایه ننگ و عار برای آنان است.رهبر انصارالله یمن گفت : موضع ملت بزرگ ما صفحه‌ای روشن، سفید و درخشان در تاریخ آنها باقی خواهد ماند و برای نسل‌های آینده به عنوان مدرسه‌ای باقی خواهد ماند. موضع مردم ما یک مدرسه و مکتبی سخاوتمندانه است که به نسل های بعدی، یقین و بصیرت و آگاهی ، عزم و اراده می دهد و آنان را برای مقابله با چالش های مختلف (به قیام) فرا می خواند. موضع ملت ما مکتبی از پایداری در همه شرایط و عبور از همه سختی ها و مشکلات بدون هیچ خستگی و عجز و ناتوانی است. شهدای عزیز ما در جریان انجام مسئولیت های جهادی شان به شهادت و به اوج رسیدند و ستارگانی نورانی در مکتب بخشش و پایداری هستند. ملت عزیز ما در صفات و ویژگیهایی مانند حرکتی عظیم و مبارک و جاودان در چارچوب حماسه تاریخی در زمینه مقابله با رژیم صهیونیستی، بی نظیر هستند.ارتش یمن که مجاهد در راه خدا است همگام و همدوش مردم ما در چارچوب هویت ایمانی و با روحیه جهادی و با بصیرتی عالی به پاخاست. کجایند ارتش های عربی و اسلامی که تعدادشان به بیش از 25 میلیون نفر می رسد؟ چرا هیچ اثر و موضع و بازتابی از آنان نیست.؟وی افزود : شرایط استثنایی در ارتش‌های عربی و اسلامی مربوط به جمهوری اسلامی ایران و گروه های مقاومت و جهاد است. ارتش‌ها، افسران، فرماندهان و کادرهای آنها کجا هستند و در یکی از سخت‌ترین دوران خود چه چیزی در حمایت از ملت ارائه داده‌اند؟ ارتش های عربی و اسلامی در همه این حوادث و رویدادها غائب بوده اند زیرا رویکرد و مبانی شان آنان را برای رسیدن به چنین سطحی از موضع در مسیر درست و زمان درست ارتقا نداده است. روحیه ایمانی و جهادی ضامن ارتقای هر ارتشی است تا این که در سطح مقابله با چالش ها و خطرات باشد.سید عبدالملک بدرالدین در ادامه گفت : ارزش‌های والای ایمان، فرد را به سمت کمال انسانی سوق می‌دهد تا این که به عنصری مؤثر و خیرخواه در این زندگی تبدیل شود. شهدا در آنچه انجام داده‌اند، تلاش‌هایی که کرده‌اند و سهمی که در چارچوب جهاد و انجام وظایف و مسئولیت‌هایشان داشته‌اند، تأثیر بسزایی دارند. شهدا در ارزش والای فداکاری‌هایشان در پیشگاه خداوند و آنچه که در خدمت به آرمانی که برای آن فداکاری کرده‌اند، مقدر کرده است، تأثیر بسیار مهمی دارند. شهدا در آنچه نسل‌ها و حتی رفقا و ملتشان از نظر عزم، ارزش‌ها و اخلاق والا از آن الهام می‌گیرند، تأثیر زیادی دارند. شهید عزیز ما شهید محمد عبدالکریم الغماری در چارچوب هویت ایمانی مردم یمن حرکت کرد و با آگاهی قرآنی و ارتباط تنگاتنگ با کتاب خدا (قرآن) حرکت کرد و این ها در عشق او به خدا و ترس از عذاب الهی متبلور بود.