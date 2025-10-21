امروز: -
شناسنامه جوان ایرانی، بازتاب بیانات رهبر انقلاب در دیدار با قهرمانان کشور

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۹- ۱۷:۲۱
دنیا مالی: بیانات رهبر انقلاب همواره مایه عزت و امیدآفرینی برای جامعه ورزش و جوانان است

هشتگ «لبیک یا خامنه‌ای» پرتکرار شد

برچسب ها: بیانات رهبر انقلاب ، قهرمانان کشور ، فضای مجازی
