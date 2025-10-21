به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، این زمین چمن در قالب طرح میدان همدلی و از محل اعتبارات طرح شهید سلیمانی به مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان و به مساحت ۸۰۰ متر مربع، برای اجرای درس تربیت بدنی و فعالیت‌های مکمل ورزشی دانش آموزان این مدرسه ساخته شده است.

طرح میدان همدلی با هدف توسعه فضا‌های ورزشی درون مدرسه‌ای و افزایش سرانه فضای ورزشی دانش آموزی در استان قم در حال اجراست.

مدرسه فرزانگان در ناحیه ۴ آموزش و پرورش واقع شده است.