همزمان با هفته تربیت بدنی زمین چمن مصنوعی مدرسه فرزانگان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، این زمین چمن در قالب طرح میدان همدلی و از محل اعتبارات طرح شهید سلیمانی به مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان و به مساحت ۸۰۰ متر مربع، برای اجرای درس تربیت بدنی و فعالیتهای مکمل ورزشی دانش آموزان این مدرسه ساخته شده است.
طرح میدان همدلی با هدف توسعه فضاهای ورزشی درون مدرسهای و افزایش سرانه فضای ورزشی دانش آموزی در استان قم در حال اجراست.
مدرسه فرزانگان در ناحیه ۴ آموزش و پرورش واقع شده است.