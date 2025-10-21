مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: ۱۰۸ تن از دانش آموزان بندرعباسی امروز به اردو‌های راهیان نور اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ این نخستین گروه از دانش آموزان ناحیه یک بندرعباس است که به مدت شش روز با سه دستگاه اتوبوس به مناطق جنگی جنوب کشور اعزام شدند.

منوچهر ضیایی افزود: دانش آموزان در این مدت ازمناطق جنگی شلمچه و خرمشهر بازدید می‌کنند.

وی پیش بینی کرد؛ تا پایان امسال ۷ هزار دانش آموز هرمزگانی به مناطق جنگی جنوب کشور اعزام شوند.

بیشتر بخوانید؛ هرمزگان؛ کسب رتبه برتر شورای آموزش و پرورش کشور

فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان هم در این مراسم گفت: آشنایی دانش آموزان با عملیات‌های هشت سال دفاع مقدس و نقش رزمندگان در این دوران از اهداف اعزام دانش آموزان است.

سردار اباذر سالاری اردو‌های راهیان نور را یکی از اثرگذارترین رخداد‌های فرهنگی و تربیتی در کشور عنوان کرد و افزود: امسال با همکاری آموزش و پرورش این رویداد مهم را پررنگ‌تر از سال‌های گذشته اجرا می‌کنیم.