بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ معاون علمی، فناوری، اقتصاد دانش بنیان رئیسجمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان در جمع نخبگان استان بوشهر، با تأکید بر نقش بنیاد ملی نخبگان بهعنوان حلقه هماهنگکننده، گفت: هرآنچه از سوی نخبگان و متخصصان مطرح شود، وجهه اجرایی دارد و ما خود را ملزم به پیگیری در چارچوب اختیارات میدانیم.
حسین افشین با ابراز خوشنودی از سطح بالای گفتوگو و پیشنهادات مطرحشده، به سه رکن اساسی برای تحقق جهش علمی در کشور از جمله منزلت اساتید، تأمین معیشت و فراهم آوردن زیرساختهای آزمایشگاهی اشاره کرد.
او با اشاره به مسئله معیشت، آن را یکی از چالشهای جدی دولت خواند و ابراز امیدواری کرد با ترمیم حقوق هیئت علمی تا پایان سال، مشکل حل شود.
معاون علمی رئیسجمهور به ایجاد سازمان تعاملات بینالملل زیرمجموعه معاونت علمی اشاره کرد و هدف آن را تسهیل اعزام اعضای هیئت علمی و برگزاری نمایشگاههای بینالمللی دانست و تأکید کرد: آییننامه تخصصی علوم انسانی و هنر در بنیاد ملی نخبگان در مرحله تصویب است و طبق این آییننامهها، ارزیابی نخبگان علوم انسانی و هنر، متفاوت از علوم مهندسی و پزشکی انجام خواهد شد.
افشین در پاسخ به مطالبه پیرامون نقش بوشهر در فناوری حوزه نفت گفت: قراردادهای ساخت بار اول با وزارت نفت برای شرکتهای دانشبنیان تسهیل شده و با حذف بروکراسیِ زمانبر، امکان انعقاد قراردادهای کلان ظرف یک ماه فراهم شده است. امید میرود استان بوشهر به مرکز پیشران توسعه فناوری در صنعت نفت تبدیل شود.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، از آغاز دور تازهای در تعامل صنعت نفت و حوزه فناوری کشور خبر داد و گفت: در نشست مشترک با وزیر نفت، برنامهریزی برای تسهیل همکاریهای فناورانه انجام شده تا شرکتهای دانشبنیان از سد قواعد پیچیده اداری عبور کنند.
او با یادآوری سابقه مصوبه شورای عالی امنیت ملی در سال ۱۳۹۸ که امکان انعقاد قراردادهای «ساخت بار اول» را برای طرحهای خاص نفتی فراهم آورد، افزود: این سازوکار از سال ۱۴۰۱ جزئی از قانون جهش تولید شد و امروزه زمینهای قانونی و مستحکم برای انعقاد قرارداد میان شرکتهای دانشبنیان و وزارت نفت ایجاد کرده است.
معاون علمی رئیسجمهور اضافه کرد: در بازه زمانی ابتدای اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳، در مجموع ۲۰۰ میلیون دلار قرارداد ساخت بار اول منعقد شد؛ اما فقط در شش ماهه دوم سال قبل، موفق شدیم ۲۲۰ میلیون دلار قرارداد جدید را در همین قالب با وزارت نفت به امضا برسانیم؛ که افزایش بیسابقه و به اندازه کل سالهای قبل است.
افشین توضیح داد: درحالیکه مسیر معمول مناقصات نفتی سه تا چهار سال زمان میبرد و روند بروکراسی طاقتفرسا بسیاری از طرحهای فناورانه را فرسایشی میکرد، سازوکار قرارداد ساخت بار اول باعث شده مدت زمان امضای قراردادها به کمتر از یک ماه کاهش یابد. این مدت کوتاه نیز فقط به خاطر تعامل تخصصی میان تیمهای فنی شرکت دانشبنیان و وزارت نفت است.
او هدف این برنامه را تقویت و هموار شدن مسیر پیوند صنعت نفت با فناوریهای برتر توسط نخبگان کشور دانست و بیان کرد: امیدواریم با استمرار این روند، تحولی اساسی در تولید دانشبنیان و ارتقا زیرساختهای کلیدی صنعت نفت کشور رقم بخورد.
معاون علمی رئیسجمهور با اشاره به اهمیت حضور شرکتهای دانشبنیان استان بوشهر در عرصه اقتصاد دریامحور افزود: نمایشگاه ملی اقتصاد دریا محور در روزهای ۱۳ و ۱۴ آبان برگزار و رئیسجمهور نیز از آن بازدید خواهد کرد.
او اعلام کرد: صنایعی، چون آبزیپروری، شیلات و پرورش بچهماهی با رویکرد اقتصاد دانشبنیان مورد حمایت ویژه قرار میگیرند و نخستین هلدینگ پیشران توسعه فناوری دریا محور نیز در این استان فعال خواهد بود؛ شرکتهای دانشبنیان فرصت دارند نوآوریهای خود را در قالب سندباکس و مدلهای پایلوت به مرحله اجرا رسانده و در صورت موفقیت، در مقیاس کلان حمایت مالی و فنی شوند.
افشین اضافه کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی بودجه قابل توجهی برای شتابدهی به این پروژههای دریایی اختصاص داده و بنیاد ملی نخبگان آماده است برنامههای حمایتی خود را با محوریت استان بوشهر توسعه دهد.
او از نخبگان و شرکتهای فناور خواست با حضور فعال در نشستها و نمایشگاهها، مسیر ارتقا صنعت نفت و اقتصاد دریامحور استان را شتاب دهند.
رئیس بنیاد ملی نخبگان با تاکید بر اینکه عصر جدیدی از همکاریهای دانشبنیان آغاز شده است، افزود: با همافزایی دانش و تجربه نخبگان استان بوشهر، بستر پیشرفت علمی و اقتصادی کشور بیش از پیش تقویت شود.
او درباره طرحهای حمایت از نخبگان اشاره و آمار تخصیص زمین و مسکن هم گفت: از سال گذشته تاکنون ۲۵۰۰ واحد مسکونی به نخبگان کشور واگذار شده که ۳۰ مورد سهم استان بوشهر بوده است و با همکاری استانداری و بنیاد استانی، این آمار در سال آینده افزایش خواهد یافت.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیسجمهور با اشاره به راهاندازی برنامههای جهش علمی و اتصال دانشگاهها به شبکه آزمایشگاهی ملی اضافه کرد: سال گذشته سه آزمایشگاه ملی فعال شد و امسال این نهضت ادامه دارد؛ همچنین شبکه آزمایشگاهی کشور خدمات خود را با تخفیف مالیاتی و حمایت زیرساختی به دانشگاههای متقاضی ارائه خواهد کرد.
افشین همچنین از آغاز اعطای فرصت مطالعاتی به اعضای هیئت علمی جوان در بهترین دانشگاههای چین از ابتدای آبان ماه خبر داد و گفت که اولویت اعزام با حوزههای هوش مصنوعی، کوانتوم، زیستفناوری و امنیت شبکه خواهد بود.
در بخش دیگری از نشست، او به تقویت رشتههای نوین و حمایت ویژه از دانشجویان دکتری و پژوهشیاران اشاره کرد و گفت: از مهر امسال در ۱۲ دانشگاه، درس کوانتوم راهاندازی و ضبط میشود. همچنین، حمایت از دانشجویان دکتری با پرداخت ماهانه ۲۰ میلیون تومان با هدف ایجاد امکان فعالیت تماموقت علمی در دستور کار قرار گرفته است.
او به مشکلات بروکراسی اشاره کرد و افزود: سختگیریهای اداری باید در استانها کاهش یافته و فرهنگ نوآوری در بدنه اجرایی تقویت شود؛ حضور نخبگان در دستگاههای اجرایی باید فرهنگ سازمانی را متحول کند.
معاون علمی رئیسجمهور با آرزوی موفقیت برای نخبگان بوشهر، تأکید کرد: امیدواریم با همدلی، دانش و پشتکار نخبگان، اقتدار علمی و فناوری کشور محقق شود و همه تصمیمات و پیشنهادات این جمع بهصورت جدی دنبال خواهد شد.
استاندار بوشهر هم در انی نشست از تزریق اعتبار به صندوق نوآوری و شکوفایی استان خبر داد و گفت: ۵۰ میلیارد تومان توسط استان و ۱۲ برابر آن توسط بنیاد نخبگان کشور برای تقویت صندوق نوآوری و شکوفایی استان بوشهر تزریق میشود.
ارسلان زارع عصر با بیان اینکه نخبگان سرمایه اصلی و تحول آفرین هستند گفت: استفاده بهینه از دانش و خرد و توانمندی نخبگان برای توسعه و پیشرفت استان بوشهر ضرورت دارد.
او افزود: دولت چهاردهم با اعتقاد به ظرفیت نخبگان، آنان را منابع بیبدیل کشور میداند و بر این مبنا، رویکرد ما بهرهمندی از دیدگاه همه نخبگان استان بوشهر در اجرای طرحهای توسعهای استان و مشارکتکننده آنان در تصمیمگیریها است.
استاندار بوشهر اضافه کرد: در جریان سفر استانی رئیسجمهور و دولت چهاردهم به استان بوشهر که بهمنماه سال گذشته انجام شد و نشست با فرهیختگان و نخبگان استان، دکتر پزشکیان بر تخصصگرایی برای حل مشکلات، احترام به شایستگان و اتخاذ تصمیمات درست و غیرعجولانه برای مشکلات تأکید کرد و این راهبرد، نقشه راه ما در استان بوشهر است.
زارع بیان کرد: معتقد به اهمیت جایگاه نخبگان در نظام اداری هستم و این نگاه در همه سطوح باید جاری و ساری باشد که نخبگان، فرصتهای ارزشمندی برای توسعه هستند و لازم است درخواستها و دغدغههای آنان، مورد رسیدگی جدی و عملی قرار گیرد.
او گفت: نخبگان پل ارتباطی بین صنعت و دانشگاه به شمار میروند و ارتباط بین دانش، صنعت و دستگاههای اجرایی بسیاری از مشکلات این حوزه را رفع میکند و استفاده از توانمندی نخبگان یک فرصت محسوب میشود.
استاندار بوشهر افزود: بهرهمندی از فرصتهای شغلی مناسب و اصلاح جایگاههای استخدامی متناسب با شان و جایگاه نخبگان، تسهیل تأمین مسکن آنان و انجام حمایتهای مالی و فراهمسازی امکانات کافی برای ادامه فعالیتهای علمی و فناورانه نخبگان، جزو موضوعاتی است که تأکید دارم مدیران استان به آنان اهتمام داشته باشند.
او تأکید کرد که تأمین مسکن نخبگان جزو اولویتهای استان است و شورای تأمین مسکن نیز همکاری لازم را در این زمینه با بنیاد نخبگان خواهد داشت.
زارع اضافه کرد: مقدمات تعیین و واگذاری ۱۰ هکتار زمین از منطقه ویژه اقتصادی پارس برای مرکز ملی توسعه فناوریهای نفت و گاز و پتروشیمی فراهم شده که انتظار میرود بهزودی عملیاتی شود.
او توسعه سرمایهگذاری در زیرساختهای پارک علم و فناوری خلیج فارس را مورد اشاره قرار داد و با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت زیرپروژههای «شهر هوشمند پایدار» گفت: انتخاب شهر بوشهر به عنوان پایلوت اجرایی طرح شهر ساحلی فناور و هوشمند مورد تأکید قرار دارد.
استاندار بوشهر با تأکید بر حمایتهای تسهیلاتی از شرکتهای دانشبنیان ابراز داشت: بنیاد نخبگان در شناسایی و معرفی نخبگان بومی برای فرصتهای شغلی مناسب همکاری لازم را داشته باشد.مشکلات شرکتهای دانشبنیان استان بوشهر برطرف شود
نماینده بوشهر، گناوه و دیلم نیز در جلسه با معاون علمی رئیسجمهور و نخبگان استان بوشهر، اهمیت راهبردی معاونت علمی را «حوزه آبروی نظام» دانست و بر حمایت مضاعف دولت از اقتصاد دانشبنیان تأکید کرد.
جعفر پورکبگانی با اشاره به تمرکز کمسابقه مجلس بر حوزه هوش مصنوعی، خواستار تقویت زیرساختهای طرحها در عرصه دانشبنیان به ویژه اقتصاد دریا محور شد.
او با اشاره به ظرفیتهای بوشهر در حوزه آبزیان و اقتصاد دریا محور، اضافه کرد: در شرایطی که نیمی از ظرفیت پرورش ماهی در قفس استان بهدلیل نبود بچهماهی بلااستفاده مانده و بسیاری از پرورشدهندگان مجبور به واردات از کشورهای دیگر شدهاند، تخصیص اعتبار و حمایت از تولید داخلی بچهماهی توسط معاونت علمی اجتنابناپذیر است.
پورکبگانی خواستار رسیدگی به مشکلات قانونی و بخشنامهای حل مشکلات تولیدات دانشبنیان استان بوشهر با همکاری نخبگان شد و گفت: وجود آییننامهها و بخشنامههای مختلف سبب شده شرکتهای دانشبنیان بومی نتوانند در عرصه حل مشکلات تولیدات دانشبنیان مشارکت کنند، حذف این موانع و حمایت از شرکتهای دانشبنیان، مطالبه جدی این مجموعه است.
نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس با اشاره به چالشهای حوزه معدن و صنعت، گفت: در موضوعاتی مانند تولید منیزیم و فسفر، تحولات جدی در حمایت از معادن و شرکتهای فناور نیازمند ورود جدی معاونت علمی ریاستجمهوری است.
او همچنین بر بهروزرسانی تجهیزات آزمایشگاهی و تأمین حمایت مالی بلاعوض برای شرکتهای فعال در حوزه نوآوری تأکید کرد.
پورکبگانی در سخنان خود به اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکتهای ملی و استانی نیز اشاره کرد و گفت: هیچ سهمی از عواید و مسئولیت اجتماعی صنایع به نخبگان استان نمیرسد و این خلأ باید به مصوبه تبدیل شود تا جامعه نخبگان از منافع اجتماعی صنعت بهرهمند شوند.
عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی با تقدیر از استاندار بهدلیل تشکیل نشست تخصصی با نخبگان و تاکید بر نقشآفرینی جدی استان در سیاستهای کلان اقتصاد دریامحور، خواستار ارائه فوری لایحه حمایتی و تخصیص اعتبارات ویژه برای جهش حوزه دانشبنیان در بوشهر شد.
در این نشست شماری از نخبگان استان بوشهر نیز دیدگاهها و پیشنهادهای خود را بیان کردند.