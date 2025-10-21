معاون علمی رئیس جمهور:

ارزیابی نخبگان علوم انسانی و هنر متفاوت از علوم مهندسی و پزشکی خواهد شد

حسین افشین گفت: آیین‌نامه تخصصی علوم انسانی و هنر در بنیاد ملی نخبگان در مرحله تصویب است و طبق این آیین‌نامه‌ها، ارزیابی نخبگان علوم انسانی و هنر، متفاوت از علوم مهندسی و پزشکی انجام خواهد شد.